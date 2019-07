James-Napoli, brusca frenata. Dalla Colombia: "Preferisce l'Atletico"

© foto di J.M.Colomo

Tra James Rodriguez e il Napoli si intromette... l'Atletico Madrid. Secondo quanto riporta Gol Caracol, il fantasista colombiano starebbe infatti aspettando l'accelerata dell'Atletico Madrid per raccogliere insieme a Joao Felix l'eredità di Griezmann tra i colchoneros.

Azzurri in stand-by - La preferenza del giocatore - scrivono in Colombia - è netta, tanto da aver messo in stand-by la trattativa con gli azzurri. Futuro, dunque, di nuovo interamente in discussione per James, che sembrerebbe orientato a non muoversi da Madrid, passando semplicemente dal Real all'Atletico.