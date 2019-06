James: "Napoli? Dipende dal Real". Poi scherza: "Mio italiano è pessimo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Il mio italiano? Pessimo”. Scherza così James Rodriguez, che ha parlato in zona mista dopo la vittoria della sua Colombia contro il Paraguay: “Non so dove giocherà la prossima stagione. In questo momento penso alla Copa América, devo rimanere tranquillo. Restare a Madrid o andare al Napoli? Dipende dal club, ci sono persone in società che fanno tanto e io da qui non posso far nulla. Contatti con Zidane? Mai”. Lo riporta As.com.