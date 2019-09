Joao Pedro segna, Pisacane salva: Cagliari avanti 1-0 sull'Hellas al 45'

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Primo tempo veloce e divertente alla Sardegna Arena, ben giocato da due squadre che non badano a tatticismi e cercano di conquistare la piena posta in palio. Meglio il Cagliari, che chiude con merito in vantaggio la prima frazione, concretizzando al 30' un lungo predominio territoriale. Il gol che ha sbloccato la sfida porta la firma di Joao Pedro: cross insidioso di Castro, il brasiliano sfiora appena la sfera, mettendo fuori gioco Silvestri.

UN SALVATAGGIO CHE VALE UN GOL - Gli isolani sono andati vicini alla rete in altre due circostanze, con Simeone e lo stesso Joao Pedro, mentre la risposta degli scaligeri è affidata al colpo di testa di Zaccagni, che però ha messo fuori a due passi da Olsen. Nel finale ancora pericolosi i padroni di casa: sassata di Rog da fuori area, risposta centrale del numero uno ospite. Sul ribaltamento di fronte, Pisacane salva sulla linea un tiro a colpo sicuro di Miguel Veloso. È l'occasione più grossa per il Verona: all'intervallo il punteggio è di 1-0 per i ragazzi di Maran.