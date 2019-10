© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Meglio di Pelè, Cristiano è il più forte di sempre". Jorge Mendes non ha dubbi, e ci mancherebbe altro. Raggiunto da Tuttosport, il super-agente del campione portoghese della Juventus non può che incensare il suo miglior assistito, Cristiano Ronaldo: "Parlano i numeri, evidenziano come frantumi i record. È il miglior giocatore nella storia del calcio e con un grande distacco sul secondo: ha vinto in Inghilterra, Spagna, Italia, col Portogallo".

700 gol sono un traguardo?

"Non ho dubbi, supererà Pelé (767 gol, ndr) e diventerà il miglior marcatore di sempre. Con la maglia della Juve. 68 gol per lui non sono molti, vero? Il meglio deve ancora venire".