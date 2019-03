Jorginho va piano, sufficienza stiracchiata stasera

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'Italia è prima nel suo girone, a sei punti. Il minimo sindacale per le sfide contro la Finlandia e il Liechtenstein, in attesa del la gara più difficile, quella di Atene contro la Grecia, il prossimo 8 di giugno. C'è però una nota negativa, nel mare magnum della positività dei gol degli esordienti, del ritorno di Verratti e della doppietta di Quagliarella. Il centrocampo ha sofferto contro gli scandinavi per le tante palle perse da Jorginho in fase di impostazione, per l'italobrasiliano oggi la sufficienza è stiracchiata. Troppo scolastico, qualche volta impreciso.

Sarà probabilmente un momento di forma, oppure l'adattarsi a un avversario decisamente inferiore sotto ogni punto di vista. Però può essere un campanello d'allarme dopo le sfide contro Portogallo e Polonia, dove Jorginho aveva dato dimostrazione di essere all'altezza, trovando le giuste geometrie per far saltare le linee avversarie anche tramite passaggi illuminanti. Insomma, volendo guardare il pelo nell'uovo, Jorginho è stato il meno brillante di tutti. Per giugno dovrà fare qualcosa di più.