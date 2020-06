Junuzovic (entourage Pjanic): "Miralem è innamorato del Barça e sogna di giocare in blaugrana"

“Giocare nel Barcellona è sempre stato un sogno per Mire". Non ha alcun dubbio Adis Junuzovic, grande amico e storico membro dell'entourage di Miralem Pjanic, che ha parlato al quotidiano spagnolo Sport proprio dell'interesse del Barça per il centrocampista della Juventus: "In Italia ha fatto un grande percorso e ora è cosciente di essere al livello dei migliori d'Europa. È un leader della Nazionale bosniaca e in Serie A ha già vinto tutto, dimostrando e confermando il suo enorme talento stagione dopo stagione. L’interesse del Barcellona per Pjanic non mi sorprende. Non dovrei raccontarvelo, però giocare nel Barça è sempre stato un sogno per lui. Non si perde neanche una partita dei blaugrana perché è innamorato del loro meraviglioso stile di gioco e della filosofia del club".

Si dice, però, che gli sia sempre piaciuto il Real Madrid...

"Non è così - prosegue Junuzovic -, l’unica verità è che a Pjanic piaceva Zinedine Zidane da calciatore. La verità è solo questa. A livello calcistico Mire adora il Barcellona e ha sicuramente tutte le carte in regola per giocare in ogni club del pianeta”.

Come sta vivendo Pjanic l'interesse del Barça?

"Non è un problema, non importa quello che succederà. So che Miralem sarà un professionista al 100% durante tutto il tempo in cui resterà alla Juventus. Oggi non so dirvi se deciderà di cambiare squadra quest’estate, sono sincero, ma ho la certezza che finché Pjanic giocherà nella Juve darà tutto per vincere ogni titolo possibile coi bianconeri e continuare a trionfare assieme ai suoi grandiosi compagni di squadra".