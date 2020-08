Juric a tutto mercato: "Ne servono 15 tra riscatti e nuovi. Riparto da Faraoni, Pessina e Gunter"

vedi letture

Focus sul mercato dell'Hellas Verona nella conferenza stampa di presentazione al match contro il Genoa. Ivan Juric ha raccontato parte della strategia in vista della prossima stagione: "Più o meno dobbiamo prenderne una quindicina, ma in quei quindici ci sono giocatori che vogliamo riconfermare, giocatori che erano in prestito e che sanno come muoversi all'interno della squadra. La prima cosa che vogliamo fare è questa. Siamo in una situazione migliore rispetto allo scorso anno. Ciò non significa che faremo meglio, ma qualche possibilità in più l'abbiamo. Dobbiamo creare una base con i giocatori confermati, e poi cercare altri giocatori. Lo sapete anche voi da chi ripartirei. Ad esempio Faraoni. Poi ci sono Pessina, Gunter, giocatori che vogliamo riscattare. Dopo di quelli ne devi mettere altri dieci".

Clicca QUI per la conferenza stampa integrale!