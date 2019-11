Juric: "Inter squadra molto forte, ti concede sempre pochissimo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'allenatore dell'Hellas Verona, Ivan Juric, ha analizzato così al sito ufficiale dei gialloblù la sconfitta di ieri contro l'Inter: "Abbiamo dato il massimo possibile in questo momento. L'abbiamo preparata così, restando abbassati nel primo tempo, e ci siamo riusciti bene, mentre nella ripresa avremmo voluto alzare di più il baricentro. L'Inter è una squadra molto forte, tosta e ti concede pochissimo, ma alla fine c'è poco da rimproverare ai ragazzi perché credo abbiano dato tutto. Dispiace un po' prendere un eurogol così verso la fine".

Serviva più lucidità in ripartenza nel secondo tempo?

"All'inizio della partita abbiamo fatto esattamente questo perché ci siamo abbassati, ma siamo stati in grado di fare un sacco di ripartenze positive. Nella ripresa ci voleva un po' più di qualità nei passaggi e negli uno contro uno di fronte a un'avversaria del genere, unitamente a qualche accorgimento come, per esempio, andare a prendere Bastoni in scalata, ma era difficile".