"Rimpianti per aver lasciato l'Ajax? La gente potrebbe pensarlo, ma non è così". Lo assicura Justin Kluivert, attaccante della Roma che la scorsa estate ha salutato i lancieri per approdare a Trigoria. Attraverso una intervista rilasciata al quotidiano Algemeen Dagblad, il figlio d'arte ha poi proseguito sulla sua ex squadra: "È meraviglioso che l'Ajax stia emergendo in Europa. E' naturale pensare a volte che potresti esserci stato anche tu. Anche la Roma ha quasi raggiunto i quarti, ma siamo usciti contro il Porto. Ho preso una strada e non ho rimpianti".

Obiettivi. L'ex Ajax non ha dubbi sul suo futuro radioso in maglia giallorossa. "Avrò successo alla Roma, sono sicuro. La mia prima stagione non sta andando male. Ma voglio di più, è chiaro. Sono fiducioso, perché mi sento davvero forte", le parole di Kluivert riportate da Sportmediaset.it.