Juve, 40 milioni per Zaniolo. Offerta pronta per l'estate

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Juventus continua a monitorare Nicolò Zaniolo per la prossima stagione ed è pronta a formulare un'offerta alla Roma durante la prossima estate in stile Bernardeschi. Secondo quanto riportato da Tuttosport l'idea dei bianconeri è quella di mettere sul piatto 40 milioni di euro e se i giallorossi fossero costretti, a giugno, a cedere un big, Fabio Paratici sarà pronto a sferrare l'attacco decisivo per il giovane italiano classe 1999.