Juve, 5 partite il sabato pomeriggio fino a Natale: la Cina è più vicina

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Cinque partite di sabato pomeriggio alle 15, fino a Natale. La Juventus scenderà in campo nella fascia pomeridiana contro Fiorentina, SPAL, Lecce, Atalanta e Udinese: una scelta strategica, per avere maggiore visibilità nel mercato asiatico (in Cina, per esempio, le partite saranno visibili alle 21), e gradita dalla Lega Calcio, che può vendere un prodotto più appetibile e attraente anche all'estero. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.