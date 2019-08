© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Mattia Perin si avvicina alla Ligue 1, dove ad attenderlo c'è il Monaco. Stando a quanto riportato dal quotidiano portoghese A Bola, ci sarebbe l'accordo per il trasferimento del portiere ex Genoa nel Principato. Il 26enne, che non aveva superato le visite mediche al Benfica, è tornato alla Juve ma solo per cercarsi una nuova sistemazione dopo il ritorno in bianconero di Buffon. Qualora la trattativa dovesse concludersi l'estremo difensore bianconero passerebbe al Monaco in prestito con diritto di riscatto fissato a 12 milioni.