L'eliminazione subita in Coppa Italia a opera dell'Atalanta porta alle dovute riflessioni in casa Juventus. Secondo quanto riferito da Sky Sport 24, è in corso da circa un'ora un confronto tra il presidente Andrea Agnelli e Massimiliano Allegri. Il numero uno bianconero, ovviamente, non ha gradito il fallimento del primo obiettivo stagionale. I toni del confronto, comunque durato meno del previsto, non dovrebbero essere stati particolarmente accesi.