© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Andrea Agnelli ha parlato anche dell'Inter dal palco del Leaders Sport Business Summit al Twickenham Stadium di Londra. Queste le sue parole riportate da TuttoJuve.com: "Penso che l'Inter una concorrente per lo Scudetto. Domenica è stata una bella partita, una gara solida. L'Inter ha una squadra valida. Se si ha la squadra più forte emerge dopo 38 partite. L'unica eccezione è la Premier League. I campionati sono monopolizzati. Vogliamo riformare le competizioni europee anche per questo. Scontento del dominio della Juventus? Non mi lamento troppo, ma è questo che la gente vuole vedere?".