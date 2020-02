© foto di Imago/Image Sport

La Juventus vuole Pep Guardiola sulla panchina per la prossima stagione. È questa la notizia che arriva dalle colonne del quotidiano inglese The Sun oggi in edicola. Secondo quanto riportato oltremanica il club bianconero avrebbe scelto di puntare dritto sul tecnico oggi al Manchester City per rilanciare le proprie ambizioni internazionali in prospettiva futura. Principale sponsor dell'ex Barcellona e Bayern Monaco è il presidente della Juve Andrea Agnelli che pur di riuscire nel proprio intento sarebbe pronto ad accontentare il tecnico sulle sue richieste economiche (oggi in Inghilterra guadagna quasi 20 milioni di euro a stagione) che tecniche, con Virgil van Dijk del Liverpool come primo nome per il mercato estivo.