Fonte: dal nostro inviato all'Allianz Stadium di Torino

Mattinata alla Continassa, poi subito dopo pranzo Giorgio Chiellini ha lasciato il centro sportivo della Juventus. Denti stretti, il centrale toscano ci sta provando ma le percentuali di una possibilità di vederlo in campo si stanno riducendo. Non azzerando ancora, visto che con la rifinitura dei compagni in corso, e a due ore dalla conferenza stampa di Massimiliano Allegri, la chance che Chiellini sia almeno tra i convocati c'è. In ogni caso, è pronto Daniele Rugani che dovrebbe giocare al fianco di Leonardo Bonucci. Che non è al 110% e per questo non è da escludere la possibilità di vedere Mattia De Sciglio come terzino in luogo di Joao Cancelo per garantire più copertura.