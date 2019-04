Juve-Ajax, i convocati di ten Hag: c'è De Jong. E Tagliafico (squalificato)

Sono 22 i calciatori convocati dall'allenatore dell'Ajax Erik ten Hag per la trasferta di Torino, dove domani i lancieri giocheranno il ritorno dei quarti di finale di Champions League contro la Juventus. Dopo l'1-1 dell'andata, la squadra olandese proverà a strappare il pass per il turno successivo con una impresa sontuosa, come quella del Bernabeu contro il Real Madrid agli ottavi.

I convocati

Portieri - Onana, Lamprou, Varela.

Difensori - Kristensen, Veltman, de Ligt, Sinkgraven, Mazraoui, Magallan, Blind, Tagliafico.

Centrocampisti - Van de Beeok, Tadic, Labyad, Schone, de Jong, Ziyech, de Wit, Ekkelenkamp.

Attaccanti - Neres, Huntelaar, Dolberg.

C'è anche lo squalificato Tagliafico - La curiosità è che ten Hag nella lista dei 22 ha voluto inserire anche Nico Tagliafico, difensore che non potrà scendere in campo perché squalificato. Un modo per far viaggiare per Torino uno dei leader di questo gruppo.