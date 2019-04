Fonte: dal nostro inviato all'Allianz Stadium di Torino

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sono ufficiali le scelte di formazione per Juventus e Ajax, ritorno dei quarti di finale della Champions League dopo l'1-1 dell'andata alla Johan Cruyff Arena. De Sciglio e non Cancelo, Dybala e non Kean. Sono così sciolti i dubbi della vigilia per Massimiliano Allegri che schiera il 4-3-3 con Can senza problemi dall'inizio nella mediana a tre. Nell'Ajax, invece, Erik ten Hag recupera De Jong. E' lo stesso undici dell'andata per gli ajacidi, eccezion fatta per Mazraoui che agisce da terzino sinistro in luogo dello squalificato Tagliafico.

Juventus (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, Rugani, Alex Sandro; Can, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Dybala, Ronaldo. Allenatore: Massimiliano Allegri.

Ajax (4-2-3-1): Onana; Veltman, De Ligt, Blind, Mazraoui; Schone, De Jong; Ziyech, Van de Beek, Neres; Tadic. Allenatore: Erik ten Hag.