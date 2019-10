© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Alex Sandro, difensore della Juventus, ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Quando non vinciamo non siamo contenti ma abbiamo imparato e dobbiamo continuare a lavorare. Abbiamo creato tanto, dalla prossima partita dobbiamo segnare di più".

Come si sente?

"Molto bene, sono contento quando gioco e lo staff medico ci fa riposare al meglio".

Ora la sfida con il Genoa di Thiago Motta.

"Lo conosco ma non l'ho mai affrontato. Voleva sempre la palla e chiederà lo stesso ai suoi giocatori. Sarà una partita tosta ma vogliamo vincere e ci servono i tre punti".

Qual è la vostra avversaria per lo Scudetto?

"Ci sono tante squadre forti, Napoli, Inter e Atalanta stanno facendo benissimo e possono arrivare in fondo insieme alla Juventus".

De Ligt sta avendo difficoltà.

"Noi che siamo in Italia da più tempo gli dobbiamo dare tranquillità ma non lo vedo in difficoltà, lo vedo in crescita. È un giocatore fortissimo e farà meglio in ogni partita che giocherà".