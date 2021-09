Juve, Allegri: "Domani giocherà McKennie. Ecco perché ho deciso di non rischiare Chiesa"

Come ha visto McKennie? E' una delle domande poste in conferenza stampa a Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus che alla vigilia della sfida contro il Napoli valida per la terza giornata di Serie A ha risposto così: "E' rientrato bene, ha lavorato bene. Domani sarà dell'undici, poi dovrò valutare dove farlo giocare".

Come sta Chiesa? De Sciglio e Pellegrini giocheranno domani? "Chiesa ha avuto un risentimento muscolare, la risonanza è negativa ma a livello precauzionale lui non è tranquillo e quindi in questi casi è meglio essere prudente, anche perché quella di domani sarà una gara importante. De Sciglio e Pellegrini sono pronti, dovrò valutare chi far giocare".

