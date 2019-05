Juve-Allegri, Repubblica: "Via dopo cinque anni: Parigi lo chiama"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Repubblica fa il punto sul futuro di Massimiliano Allegri. "Via dalla Juve dopo cinque anni. Parigi lo chiama. Conte più vicino al ritorno a casa". Un lungo ritratto nell'apertura delle pagine sportive: Allegri è convinto che la fiducia della società sia venuta meno. L'appuntamento con Agnelli non parte coi migliori auspici, Paratici e Nedved sono forti sull'ex ct Antonio Conte ma l'Inter non molla.