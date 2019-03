Juve, Allegri ironico: "Abbiamo scelto la partita migliore da perdere"

Fonte: TuttoJuve.com

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Intervistato da JTV, l'allenatore bianconero Massimiliano Allegri ha commentato così la sconfitta di questo pomeriggio col Genoa: "L'abbiamo scampata bene nel primo tempo, nel secondo la squadra stava facendo bene e abbiamo preso questo gol. Il calcio è strano, poi entra Sturaro e al primo tiro fa gol. Non siamo riusciti ad avere la lucidità per ribaltare la partita, siamo stati arruffoni. Dispiace perché abbiamo perso l'imbattibilità".

Sulla sconfitta: "Non perdevamo da tanto, ma diciamo che abbiamo scelto la partita giusta. Ora dobbiamo riposare e riprendere il campionato nel migliore dei modi".

Su cosa sarebbe servito: "Quella di oggi era una giornata dove c'era da giocare male e portare a casa il risultato, però per fare questo saremmo dovuti essere un pochino più applicati".

Sulla pausa: "Sarà importante per tutti: per i giocatori e per lo staff tecnico, perché bisogna rifiatare e ributtarsi al meglio nel finale di stagione. Questo stop fa parte della crescita di tanti calciatori giovani che venendo da una partita importante come quella di martedì oggi hanno un po' pagato".