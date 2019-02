Juve, Allegri: "Squadra in condizione. Icardi attaccante che fa gol"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico bianconero Massimiliano Allegri ha analizzato il successo della Juventus contro il Frosinone ai microfoni di Sky Sport: "La squadra è in crescita fisicamente, a parte la battuta d'arresto in campionato con il Parma sta facendo bene. Dopo un inizio in cui abbiamo faticato dopo la sosta siamo in buone condizioni, siamo in un momento importante del campionato e della Champions. Rugani non era in condizione, a Chiellini dovevo mettere minutaggio, quando ci sono giocatori che rientrano è importante farli ripartire subito. Dybala? Ha fatto un gran gol e una bella prestazione, sono contento per lui, aveva bisogno di questo gol, gli attaccanti vivono per questo. Ci prepariamo a giocare la prima contro l'Atlético, sarà una partita diversa, ci vorrà attenzione e dovremo giocare a Madrid per fare gol. Il gioco della Juve ha sempre bisogno di un giocatore tra le linee, Paulo in questo è bravo, la differenza rispetto allo scorso anno è che ne avevamo uno davanti, quest'anno due, lo sviluppo del gioco è diverso, lui ha meno spazio per entrare dentro. Questo lo limita nei gol ma non nelle prestazioni, ha giocato le stesse palle nelle zone in cui le giocava negli anni precedenti".

"Formazione già in mente per mercoledì? No, ho ancora qualche dubbio, rientra Alex Sandro, a metà campo stanno tutti bene. Sopratutto perché sarà una gara in cui dovremo segnare, altrimenti il passaggio diverrebbe complicato. Dipende martedì come la vedo, bisogna segnare, devo vedere il passaggio e non la partita singola. Dybala è in ottima condizione, così come Bernardeschi. Domenica si riaggregherà anche Douglas Costa. Sono partite difficili, in cui ci sarà anche scontro fisico, lì bisognerà tenere botta. Icardi? Del mercato non so niente, a me arrivano i giocatori e poi me lo dicono. È un centravanti che fa gol, è giovane e deve fare ancora strada. Per giudicarli correttamente bisogna allenarli, gli osservatori hanno un occhio diverso da noi, come noi l'abbiamo diverso quando li alleniamo".