Juve, arriva la Roma ai Quarti di Coppa Italia: CR7 vuole segnare ancora

Se l’idea della serata non mette in conto un pizzico di sofferenza, l’Allianz Stadium potrebbe non essere il posto giusto. Un po’ perché una gara singola valida per i Quarti di finale di Coppa Italia, da dentro o fuori insomma, porterà in ogni caso ad alzare il livello di difficoltà dei novanta minuti; un po’ perché - mette in guardia Sarri: “basta vedere i risultati della Roma in trasferta per rendersi conto che sarà una partita difficile”.

La Juventus punta a vincere, neanche a dirlo. E forse, in questo momento, potrebbe anche permettersi di non convincere: al netto della mentalità offensiva che il tecnico vuole imprimere alla sua squadra, infatti, il passaggio di turno resta l’obiettivo principale per rimanere dentro in tutte le competizioni stagionali. In questa fase bisogna fare i conti anche con qualche acciacco di troppo che fa scattare il campanello d’allarme in alcune zone di campo.

Sulle corsie, in particolare, Danilo è l’unico arruolabile certo. Cuadrado dovrebbe esserci anche se negli ultimi due giorni ha dovuto fare i conti con l’influenza. Mentre Alex Sandro, che patisce un problema al muscolo trasverso, dovrebbe rimanere a riposo. In mezzo, invece, potrebbero riposare Pjanic e Rabiot, in calo sul finale di gara contro il Parma. Mentre Higuain sembra in vantaggio su Dybala per una maglia da titolare.

Maurizio Sarri mette le cose in chiaro, al di là delle scelte: “Al di là degli interpreti bisogna trovare l’equilibrio pur schierando tanti giocatori offensivi”. Ronaldo è in un momento straordinario, vuole assolutamente allungare la serie positiva e migliorare il suo record personale di dieci partite consecutive a rete (oggi sarebbe l'ottava) ottenuto con la maglia del Real Madrid. Probabile formazione: Buffon; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Danilo; Bernardeschi, Bentancur, Matuidi; Douglas Costa, Higuain, Ronaldo.