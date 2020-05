Juve, Arthur ha aperto uno spiraglio al dialogo: passo avanti per lo scambio con Pjanic

Sono ormai giorni che si parla del possibile scambio tra Juventus e Barcellona con Arthur che andrebbe a vestire la maglia bianconera e Miralem Pjanic in Catalogna e La Gazzetta dello Sport di questa mattina parla della volontà del Barça di spingere il brasiliano a Torino. Dopo i no categorici dei giorni scorsi adesso Arthur ha aperto uno spiraglio per il dialogo, un piccolo passo in avanti che potrebbe però diventare grande, con le sue società che hanno bisogno dello scambio anche e soprattutto guardando ai bilanci.