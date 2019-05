Juve-Atalanta, formazioni ufficiali: c'è Barzagli, CR7-Dybala-Cuadrado

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

A Torino è in programma la festa Scudetto della Juventus. La gara contro l'Atalanta, inizialmente programmata per le 15, è stata spostata ed avrà inizio alle 20.30. Match che vedrà la presenza dall'inizio di Barzagli che, insieme ad Allegri, è all'ultima apparizione all'Allianz Stadium. Di fronte, però, c'è la Dea che vuole riscattare la sconfitta in finale di Coppa Italia contro la Lazio e cerca punti preziosi per la qualificazione alla Champions League.

Le scelte di Allegri. Il tecnico l'aveva annunciato e così sarà: al centro della retroguardia, insieme a Bonucci, c'è Barzagli mentre Chiellini si accomoda in panca. Mandzukic resta inizialmente a guardare, come Kean e Bernardeschi.

Le scelte di Gasperini. Assente Palomino, non c'è Mancini in difesa ma Hateboer con Djimsiti e Masiello. A centrocampo spazio a Freuler e De Roon, con Castagne e Gosens sugli esterni. Zapata e Ilicic in attacco, con Gomez tra le linee.

Queste le formazioni ufficiali della sfida:

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Alex Sandro, Bonucci, Barzagli, Cancelo; Matuidi, Pjanic, Emre Can; Ronaldo, Dybala, Cuadrado. All. Allegri. A disposizione: Pinsoglio, Del Favero, De Sciglio, Caceres, Chiellini, Rugani, Spinazzola; Bentancur, Nicolussi Caviglia, Bernardeschi, Kean, Mandzukic.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Hateboer, Djimsiti, Masiello; Castagne, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez; Ilicic, Duvan. All. Gasperini. A disposizione: Berisha, Rossi, Reca, Pessina, Mancini, Ibanez, Pasalic, Barrow.