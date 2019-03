Andrea Pirlo parla a Sky Sport a meno di due ore dal fischio d'inizio di Juventus-Atletico Madrid. "C'è grande voglia, in queste gare, non capitano ogni giorno. L'esordio Champions di Spinazzola? Io ero tranquillo alla prima, lui mi sembra un ragazzo sulle sue, credo che la vivrà nel migliore dei modi. E' l'occasione della vita, è fondamentale per la storia della Juve e per questa stagione, deve viverla al meglio. Per la Juve è fondamentale segnare nel primo tempo, per mettere paura agli avversari".