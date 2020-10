Juve-Barcellona, la moviola dei quotidiani sportivi: bene Makkelie, decisioni giuste

Promosso Makkelie. La Gazzetta dello Sport, nella moviola di Juventus-Barcellona, giudica positiva la prestazione arbitrale. Giusti i gialli, anche il doppio a Demiral, così come i tre gol annullati a Morata con l'aiuto del Var. E corretta, per la rosea, anche l'interpretazione sul fallo di Bernardeschi ai danni di Ansu Fati che ha portato al rigore poi segnato da Messi. Stesse considerazioni anche sugli altri due principali quotidiani sportivi. Il Corriere dello Sport, con riferimento all'ultimo episodio, evidenzia come l'attaccante del Barcellona cada quando è ormai a cavallo della linea: coretto il rigore. Nulla da eccepire anche per Tuttosport.