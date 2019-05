Juve, Barzagli: "Futuro? Nel calcio ma devo capire la mia strada"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Oltre ad Andrea Agnelli all'evento J1897 Day dedicato ai tifosi della Juventus era presente anche Andrea Barzagli, difensore bianconero che al termine di questa stagione dirà addio al calcio giocato. "Il momento più significativo è stata forse l'inaugurazione dello stadio – si legge sul sito ufficiale della Juve – Lì ho capito cosa c'è davvero dietro a questo club. Ma anche il primo scudetto è stato speciale, così come l'ultimo, che segna la fine della mia carriera. Mi mancherà il lavoro quotidiano, gli scherzi, il preparare le partite, il soffrire e gioire insieme ai ragazzi. Sarà dura, ma ora inizia un nuovo percorso: il prossimo sarà un anno importante per capire che strada intraprendere, ma non mi vedo lontano dal calcio".