Juve, Barzagli torna a casa. E Sarri studia le alternative sulle fasce

Da compagno di squadra ad allenatore è un attimo. Andrea Barzagli torna tra i sorrisi alla Continassa, forte di un cambio di ruolo che risveglia il suo entusiasmo. L’ex difensore adesso è un collaboratore di Sarri, oltre che un riferimento per tutti. La sua autorevolezza, infatti, lo ha fatto diventare negli anni una colonna portante dello spogliatoio anche per dinamiche non strettamente legate al campo.

Insomma il nuovo aiutante di Sarri non è solo un ex calciatore che studia per diventare allenatore. E di fronte alla situazione attuale – con l’assenza di capitan Chiellini – non può che giovare all’intero gruppo di lavoro. Il momento tra l’altro non è dei migliori: gli infortuni di De Sciglio e Danilo complicano le cose sulle fasce, e le soluzioni latitano.

Possibile che si peschi dall’Under 23 e, di conseguenza, dalla Primavera, quantomeno per avere le alternative. Da Beruatto a Fabrotta fino ad arrivare ai più giovani Bandeira e Verduci: tutti allertati per far fronte a un’emergenza che durerà almeno fino alla sosta nazionali, con un impegno Champions (con il Bayer Leverkusen allo Stadium) e uno scontro diretto per lo Scudetto (in casa dell’Inter) di mezzo, da gestire in qualche modo.

Cuadrado a destra e Alex Sandro a sinistra saranno chiaramente i protagonisti del piano A. Anche se il brasiliano negli ultimi giorni non si è allenato per via un lutto familiare improvviso. Nella rifinitura odierna Sarri avrà meno da sperimentare e più da scommettere sulla linea da tenere: ragionando per priorità, contro la Spal, domani, si potrebbe fare di necessità virtù, al fine di non complicare ulteriormente le cose in vista della sfida Champions di martedì sera.