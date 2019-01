Juve, Bentancur: "Spero di segnare ancora. Supercoppa primo obiettivo"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

«Le vacanze sono state importanti per riposare un po' e stare con la famiglia, ma ora siamo già concentrati per vincere la prossima sfida». Rodrigo Bentancur è pronto a ripartire. Il centrocampista ha vissuto una prima parte di stagione straordinaria, crescendo di partita in partita. E non sono certo poche quelle che ha giocato: su 25 gare disputate dai bianconeri tra campionato e Champions League, l'uruguaiano è sceso in campo 19 volte, 14 delle quali da titolare. Il tutto arricchito da due reti, entrambe segnate in trasferta contro Udinese e Fiorentina: «Sono contento per i due gol, ma spero di segnarne altri -sottolinea Bentancur ai microfoni di JuventusTV - Devo ancora migliorare però: in fase di passaggio, ad esempio nel lanciare Cristiano, ma anche nell'occupare la posizione davanti alla difesa, il mister me lo ricorda spesso. I prossimi impegni? Ora ci concentriamo sul Bologna, ma subito dopo penseremo alla sfida con il Milan e alla Supercoppa, il nostro primo obiettivo».