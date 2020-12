Juve, Bernardeschi: "Anno surreale che ci ha messo a dura prova. Uniti si supera tutto"

Attraverso il proprio profilo Instagram, il centrocampista della Juventus, Federico Bernardeschi ha commentato il difficile anno che sta per terminare, con un lungo messaggio: "È stato un anno difficile, indubbiamente. Un anno che ci ha messo a dura prova, pieno di dubbi, di incertezze, di paure. Un anno in cui molti di noi hanno perso una persona cara, un amico, un padre, un nonno, un affetto speciale. E a loro va il mio pensiero e a te che sei sempre con noi, anche da lassù. È stato un anno surreale, che ci ha privato della nostra vita per come eravamo abituati a viverla. In questo periodo, però, vorrei pensare a quello che di buono ci ha insegnato, che solo rimanendo uniti si può superare tutto, solo con l’amore possiamo andare avanti e tornare più forti di prima. Auguro a tutti un Buon Natale, sperando siate con le poche persone che contano davvero. Sarà sicuramente un Natale diverso da tutti gli altri, ma vi auguro sia ugualmente speciale