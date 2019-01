Juve, Bernardeschi: "Col Milan dobbiamo dare il massimo dall'inizio"

Fonte: tuttojuve.com

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Federico Bernardeschi ha parlato ai microfoni di Juventus TV alla vigilia della sfida di Supercoppa Italiana contro il Milan: "Non sarà una partita facile. Vogliamo portare a casa il trofeo sia per noi che per la società che per i nostri tifosi. Quindi sappiamo che è una partita molto importante e cercheremo di vincere".

Il 2019 è cominciato bene, l'infortunio è alle spalle.

"Si io ho lavorato sempre duro e lavoro duro ogni giorno. Ovviamente poi ci sono gli infortuni che fanno parte del mestiere e del lavoro ma l'importante è rimettersi in carreggiata".

Che gara ti aspetti contro il Milan?

"Una gara difficile tosta. È sempre una finale, quindi sicuramente dobbiamo stare attenti. È una partita secca, quindi dovremo tirare fuori tutte le nostre forze e tutte le nostre potenzialità subito".