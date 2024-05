Fiorentina in finale di Conference, Commisso jr: "Vittoria dedicata a Joe Barone"

La Fiorentina è in finale di Conference League per il secondo anno di fila. Ai viola, dopo la vittoria per 3-2 all'andata, basta il pari in Belgio con il Bugge, con Beltran che segna il rigore decisivo. Attraverso il proprio Instagram Joseph Commisso, figlio del patron viola Rocco, ha voluto dedicare questa finale Joe Barone

"Voglio dedicare questa partita a Joe Barone! Siamo in finale!", ha scritto il figlio di Commisso.