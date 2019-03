Juve, Bernardeschi: "Ecco perché #finoallafine è il nostro motto"

"Ecco perché #FinoAllaFine è il nostro motto. Che rimonta". Questo il tweet di Federico Bernardeschi dopo la vittoria della Juventus contro l'Atletico Madrid che ha visto i bianconeri ribaltare lo 0-2 dell'andata. Il numero 33 è stato tra i migliori in campo e ha festeggiato così la grande prestazione.

That’s why #FinoAllaFine is our motto! WHAT A COMEBACK!!! Thank you everyone! 🔥💪🏼

Ecco perché #FinoAllaFine è il nostro motto!

CHE RIMONTA!!! Grazie a tutti! 🙏🏼⚪️⚫️#UCL #ForzaJuve pic.twitter.com/kgigbbT5wu

— Fede Bernardeschi (@fbernardeschi) 12 marzo 2019