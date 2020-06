Juve, Bernardeschi il bilico: in caso di cessione preferisce l'estero, Inghilterra in primis

Il futuro di Federico Bernardeschi alla Juventus è sempre più in bilico. La grande disponibilità del calciatore ad adattarsi in qualunque zona in campo in questi anni, adesso riduce le certezze sulla definizione del suo potenziale in un ruolo ben preciso. Per Maurizio Sarri è giocatore che potrebbe avere più futuro a centrocampo che in attacco, ma lo stop improvviso della stagione ha spazzato via ogni opportunità per sperimentarlo in quella zona di campo. La Juve pare intenzionata a fare un restyling a centrocampo, il numero 33 non rientra tra le priorità e dunque un suo trasferimento appare al momento molto probabile. L’ipotesi Roma è accattivante, anche se Bernardeschi (in caso di cessione) preferirebbe una destinazione all’estero, meglio se in Inghilterra. Futuro ancora da decifrare, non prima però di giocare le ultime carte in suo favore: dalla ripresa al termine della stagione corrente, con tante gare ravvicinate, non mancheranno le opportunità per convincere Sarri in extremis.