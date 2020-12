Juve bestia nera del Toro: per il settimo derby consecutivo subisce gol dopo l'80' all'Allianz

Continua la maledizione derby per il Torino. La squadra granata, in tutti gli ultimi sette Derby disputati fuori casa contro la Juventus in Serie A, ha subito almeno un gol dall’80' minuto di gioco in avanti.