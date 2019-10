Juve, Bonucci e CR7 infaticabili: potrebbero riposare tra Genoa e Lecce

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Leonardo Bonucci e Cristiano Ronaldo dovrebbero rifiatare tra Lecce e Genoa. Tuttosport ricorda infatti che il capitano e il campione portoghese sono stati i giocatori più impiegati in casa Juventus in questo avvio di stagione, complici gli impegni nelle nazionalie. Quando potrebbero fermarsi? Per CR7 probabile turno di riposo contro il Lecce, per non toccare la difesa. E poi col Genoa un po' di quiete per Bonucci, che finora non ha mai saltato una partita.