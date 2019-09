Juve, Buffon in campo per la storia. Il record di Maldini è ad un passo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Quasi un anno e mezzo dopo dall'ultima volta tornerà a vestire la maglia della Juventus in campionato Gianluigi Buffon. Il portiere, ex capitano della Nazionale, dovrebbe infatti scendere in campo quest'oggi contro l'Hellas Verona (tra l'altro lo stesso club contro il quale chiuse la prima parte della sua avventura in bianconero) per far rifiatare l'attuale titolare della formazione bianconera Szczesny. Una presenza, quella contro gli uomini di Ivan Juric, storica per il portiere toscano. Con questo gettone, infatti, aggancerà al primo posto della speciale classifica degli italiani più presenti con le squadre di club un altro mito del calcio nostrano: Paolo Maldini a quota 902.