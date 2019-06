Juve, c'è l'accordo con De Ligt. Ora Raiola incontrerà l'Ajax

© foto di Imago/Image Sport

Matthijs De Ligt e la Juventus, c'è l'accordo. Ora manca quello con l'Ajax. Tuttosport fa il punto sulla trattativa per portare il difensore olandese a Torino: l'accordo per De Ligt prevede un quinquennale da 7,5 milioni di euro annui, con ricchi bonus per arrivare progressivamente a 12. Un'intesa trovata da giorni , che ieri le parti hanno limato nei dettagli.

Ora Raiola in missione. Forse già oggi, di sicuro nei prossimi giorni, l'agente incontrerà Marc Overmars, ds dei lancieri. Non sarà semplice, ma neanche impossibile: la parte complicata era l'accordo col giocatore, l'Ajax ha una richiesta abbastanza chiara, da 70-80 milioni di euro. La Juve, vista la concorrenza, non può tirare più di tanto sul prezzo: Raiola dovrebbe presentare un'offerta da 67 milioni di euro, con la possibilità di aggiungerne 13 come bonus.