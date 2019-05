Juve, c'è la data per presentare il tecnico? Il 14 giugno Stadium chiuso

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Guardiola sì, Guardiola no? Il nome dell'allenatore catalano è quello che fa sognare i tifosi della Juventus, tutti in fervente attesa di sapere chi sarà il successore di Massimiliano Allegri in panchina. A prescindere dal nome del tecnico, potrebbe essere già nota la data in cui il nuovo allenatore, che sia Guardiola o più verosimilmente uno tra Mauricio Pochettino Maurizio Sarri e Simone Inzaghi, sarà presentato. Il 14 giugno, infatti, la Juve ha sospeso le visite allo Stadium e al Museum. Dalla società fanno comunque sapere che la decisione è stata presa per un "evento commerciale che quel giorno si svolgerà all'interno dello stadio".