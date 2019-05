© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tuttosport oggi in edicola fa il punto sul futuro dei terzini della Juventus. Potrebbero cambiare entrambe le fasce, sia Joao Cancelo che Alex Sandro. Maxi incasso in vista per la Juve che potrebbe puntare da una parte su Thomas Meunier del PSG o su Kieran Trippier del Tottenham, e dall'altra su Alejandro Grimaldo del Benfica o Marcelo del Real Madrid.