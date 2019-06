Juve, Cancelo al City: no a Danilo nell'affare, summit in vista per chiudere

La Juventus si prepara a salutare Joao Cancelo. La Gazzetta dello Sport fa sapere che l'esterno portoghese sta iniziando seriamente a fare le valigie. Sullo sfondo c'è il Manchester City di Pep Guardiola, che tratta da tempo con il ds bianconero Fabio Paratici.

Offerta citizens. Il club britannico ha inserito Danilo nell'affare come potenziale contropartita, ma la Vecchia Signora non è mai stata convinta di accettare. La richiesta juventina per Cancelo è di 60 milioni di euro cash, durante la prossima settimana ci sarà un altro incontro tra le parti.