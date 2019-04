© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Joao Cancelo, esterno della Juventus, ha parlato ai microfoni di Sky Sport in vista della gara di mercoledì ad Amsterdam contro l'Ajax: "Sto bene, ho avuto un affaticamento al polpaccio e per questo non ho giocato le ultime due partita. Ora però sto bene e sono pronto per tornare in campo già ad Amsterdam. Cristiano Ronaldo si sta allenando e farà tutto per essere pronto per mercoledì. Penso che sarà convocato, poi vedremo se sarà titolare. Deciderà il mister".