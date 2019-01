Juve-Chievo, le formazioni ufficiali: Allegri col 4-4-2, gioca Alex Sandro

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il più classico dei testacoda allo Juventus Stadium. Da un lato di padroni di casa, primi in classifica, al momento con sei punti di vantaggio sul Napoli; dall’altro il Chievo, ultimo in classifica con nove lunghezze di ritardo rispetto alla zona salvezza.

Allegri deve rinunciare a Khedira e vara un ampio ricambio, a partire dal modulo: la Juve scende in campo infatti schierata con un 4-4-2 in cui gli esterni di centrocampo saranno Bernardeschi e Douglas Costa. Tante novità soprattutto nel reparto arretrato: c’è Perin in porta, i terzini sono De Sciglio e Alex Sandro. Seconda partita consecutiva da titolare per Daniele Rugani in campionato (dopo Juve-Sampdoria di fine anno).

Quasi tutto come da attese nel Chievo, in campo con un 4-3-1-2 che prevede l’ex di turno Giaccherini come trequartista alle spalle della collaudata coppia d’attacco formata da Pellissier e Meggiorini. La novità è Kiyine, proposto dal primo minuto in una gara complicata, con Depaoli che scala sulla fascia in difesa.

Ecco le formazioni ufficiali della gara.

Juventus (4-4-2): Perin; De Sciglio, Chiellini, Rugani, Alex Sandro; Bernardeschi, Can, Matuidi, Douglas Costa; Dybala, Ronaldo. Allenatore: Massimiliano Allegri.

Chievo (4-3-1-2): Sorrentino; Tomovic, Bani, Rossettini, Depaoli; Kiyine, Radovanovic, Hetemaj; Giaccherini; Meggiorini, Pellissier. Allenatore: Domenico Di Carlo.