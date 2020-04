Juve, Coccolo adesso è pronto: tra A e B seguono con attenzione per il futuro

Dopo una stagione e mezza in Under 23, Luca Coccolo si può definire un senatore della seconda squadra della Juventus e soprattutto un calciatore pronto per spiccare il volo nel calcio che conta. E’ tra gli esempi chiave dei giovani che hanno completato il loro percorso di crescita in casa. Dopo un primo anno in prestito tra Perugia in Serie B (dove ha giocato poco) e Prato in Lega Pro (con cui non ha potuto evitare la retrocessione), il giovane difensore è rientrato alla base e ha sfruttato pienamente il percorso di crescita con la maglia bianconera in Serie C. Adesso il suo futuro è tutto da definire. Tante le squadre di Serie B e qualcuna di A interessata ai giovani che la prossima estate potrebbero richiederlo alla Juve in sede di mercato, d’altronde il classe 1998 appare ormai pronto per puntare più in alto.