Juve, col Genoa una sfida che sa di mercato: fari su Ghiglione e Agudelo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Saranno tanti gli osservati speciali della Juventus nel confronto di domani sera contro il Genoa in campionato. Secondo quanto riporta Tuttosport, oltre Romero (già di proprietà dei bianconeri), Paratici e i suoi terranno d'occhio soprattutto Paolo Ghiglione e Kevin Agudelo. Il laterale, 22 anni, è rientrato in Liguria dopo gli anni in prestito tra SPAL, Pro Vercelli e Frosinone. Nel non semplicissimo campionato dei rossoblù, è stato uno dei migliori. Agudelo, 21 anni tra un paio di settimane, ha esordito come meglio non avrebbe potuto: gol al Brescia, tra i subentranti d'oro buttati dentro da Motta per ribaltare la sfida contro le Rondinelle. Sul taccuino c'è ancora Christian Kouamé: l'ivoriano l'anno scorso piaceva ai bianconeri, che poi non hanno accelerato (come del resto il Napoli), ma continueranno a monitorarlo. Anche da vicino, domani da avversario.