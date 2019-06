Juve, comincia una nuova epoca: con Sarri ampio spazio all'estetica

Fonte: inviato a Torino

L’arrivo di Maurizio Sarri alla Juventus sancisce l’inizio di una nuova epoca bianconera. Apre le porte a un uomo di campo, che ha vissuto per trent’anni tutte le categorie del nostro calcio ed è fresco della conquista del successo in Europa League. Trattasi di un uomo di campo vero, vecchio stampo nella gestione ma innovatore da sempre. Già da quando, trent’anni fa alla sua primissima avventura allo Stia – in Seconda Categoria – arruolò un collaboratore per il delicato ruolo di osservatore al fine di studiare le altre squadre (prossime avversarie) che giocavano in contemporanea alla sua.

Le critiche mosse nei confronti del personaggio in tema di stile rischiano di non farne percepire in pieno i capisaldi. Sarri arriva dalla gavetta, quella vera. Quella che ogni domenica rinvigorisce la passione di centinaia di migliaia di tifosi che frequentano i campi di provincia in attesa di vedere in tv i propri beniamini della Serie A. Adesso, il nuovo allenatore bianconero sarà per molti un esempio, un motivo in più per credere nei sogni.

Con Sarri l’estetica del gioco avrà un ruolo predominante: l’intenzione del club è quella di risvegliare nuovi stimoli stravolgendo le dinamiche che hanno caratterizzato l’ultimo ciclo di Allegri. Bel gioco sì, ma anche equilibrio. Non a caso il tecnico toscano porterà con sé Giovanni Martusciello, uno dei tecnici più in gamba nella cura della fase difensiva.

Il nuovo ciclo partirà dallo stesso organico della passata stagione. Che Allegri avrebbe voluto stravolgere al fine di dare freschezza, senza il consenso del club che ha optato per la separazione anticipata di un anno rispetto alla naturale conclusione del contratto.

Il nuovo tecnico juventino sarà presentato entro metà settimana, poi le attenzione si sposteranno tutte sul mercato dei giocatori. Come detto, nulla che andrà a stravolgere la rosa ma una rivisitazione della squadra da adattare alle idee del nuovo allenatore. Idee chiare, ovviamente. Ma anche in questo caso – come avvenuto per il tecnico – i tempi saranno scanditi da lunghe strategie, depistaggi, trattative complesse, nei tempi necessari. Sarà una bella estate.