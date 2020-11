Juve con il super tridente? Pirlo confessa: "Ci penso da quando sono arrivato. Vedremo"

Vedremo mai la Juventus in campo col tridente Dybala-Morata-Ronaldo? In conferenza stampa, alla vigilia della gara col Ferencvaros, Andrea Pirlo spiega: “Ci pensiamo fin dall’inizio, purtroppo non li abbiamo mai avuti insieme in buone condizioni. Dybala è stato infortunato, Morata all’inizio non c’era, Ronaldo ha avuto il Covid: si sono allenati insieme pochi giorni. Adesso cerchiamo di dare equilibrio alla squadra, poi cercheremo una soluzione per farli giocare se possibile tutti insieme”.

Qui la conferenza stampa integrale.