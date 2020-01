Juve, con l'Udinese esordio stagionale per Pjaca. Ora cosa farà?

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Guarda chi si rivede. Nella Juventus che ha battuto 4-0 l'Udinese in Coppa Italia c'è stato spazio anche per Marko Pjaca. L'attaccante croato, subentrato a uno strepitoso Paulo Dybala al 75', ha esordito così in questa stagione, ovviamente quando la gara era ormai in ghiaccio e lo certificano anche i numeri. 12 tocchi di palla, 9 passaggi (precisione 81%), nessun dribbling tentato. D'altra parte, non era l'occasione per mettersi in mostra, ma soltanto per farsi rivedere in campo, dopo la tanta (troppa) sfortuna che ne ha caratterizzato l'avventura italiana. Ora si aprono le porte del futuro: Pjaca piace a diverse squadre, dal Cagliari alla Lazio per finire con la Sampdoria. Negli ultimi giorni, però, sia Sarri ("lo volevo al Napoli") che Paratici ("Stiamo valutando le varie possibilità, anche quella di restare con noi se non ci sarà una proposta che ci soddisfi a livello tecnico") non hanno chiuso in via definitiva le porte a una sua permanenza a Torino.